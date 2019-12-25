Шольц: Путин не давал обещаний не проводить спецоперацию на Украине

В Германии заметили, что президент РФ не давал никому обещаний относительно ситуации на Украине.

Немецкий канцлер Олаф Шольц заявил о том, что российский лидер Владимир Путин не давал обещаний не проводить специальную военную операцию на Украине. Этого иностранец не добился во время своего рабочего визита в Москву, в рамках которого он общался с главой РФ в Кремле. Такими сведениями глава местного правительства поделился с журналистами телеканала ZDF. Гость программы ответил на вопрос ведущей о том, считает ли, что его обманули, нарушив обещание относительно конфликта на Украине.

Я не раскрываю секрета, повторю то, что я сказал сразу же…Я дал ясно понять, что такого заявления, что этого не произойдет, не было…Заявления о том, что этого не случится, никто не получал Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Напомним, что российская сторона начала специальную военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Президент Владимир Путин рассказал в обращении к нации о том, что задачей Минобороны будет защита людей Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду от Киева и ВСУ.

Шольц назвал отказ Украине и Грузии в приеме в НАТО правильным.

Фото и видео: ZDF

