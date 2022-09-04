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Шольц: Германия полностью откажется от газа из России в декабре 2022 года

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Он подчеркнул, что правительство страны готовилось к прекращению поставок.

Германия полностью откажется от российского газа в декабре 2022 года. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции в Берлине.

Он подчеркнул, что правительство страны готовилось к прекращению поставок. По его словам, этот вопрос обсуждали с декабря 2021 года. В обсуждении участвовали министр экономики и консультант офиса канцлера.

Также Шольц добавил, что власти Германии успели принять своевременные решения, чтобы избежать энергетического кризиса.

Ранее Шольц заявил, что Россия "уже давно" нарушает контракты по поставкам энергоносителей.

Видео: YouTube / WELT

Теги: канцлер германия, олаф шольц, отказ, поставки газа, россия
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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