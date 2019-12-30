Шольц: Россия "уже давно" нарушает контракты по поставкам энергоносителей

По его словам, Москва больше не может считаться надежным поставщиком.

Россия "уже давно" нарушает контракты по поставкам энергоносителей. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции в Берлине.

По его словам, Россия больше не может считаться надежным поставщиком. Шольц подчеркнул, что такой ситуации не было даже во время холодной войны. Также канцлер заявил, что Германия, несмотря на все трудности, решит вопрос с энергоснабжением.

Мы переживем эту зиму. Олаф Шольц, канцлер Германии

Ранее Шольц заявил о желании продолжить переговоры с Путиным.

Видео: YouTube / WELT