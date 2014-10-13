Шольц: ФРГ продолжит курс на военную поддержку Украины

Ранее парламент призвал кабмин расширить помощь Киеву.

Немецкий канцлер Олаф Шольц сообщил, что Германия продолжит профиль внешнеполитический курс на военную поддержку Украины. Он призвал ФРГ защищать Киев и оказывать поддержку в оборонной сфере. Соответствующей информацией чиновник поделился с журналистами на пресс-конференции в Токио после завершения переговоров с японским премьер-министром Фумио Кисидой.

Мы будем следовать этому курсу, и мы получили мандат на это от Бундестага. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Таким образом чиновник прокомментировал прессе прозвучавший в четверг 28 апреля призыв парламента ФРГ к правительству расширить военную помощь Киеву.

Шольц не стал спекулировать о вероятности остановки поставок газа из России в будущем.

Фото: YouTube / phoenix

