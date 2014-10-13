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Шольц: ФРГ продолжит курс на военную поддержку Украины
Сегодня, 9:15
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Шольц: ФРГ продолжит курс на военную поддержку Украины

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Ранее парламент призвал кабмин расширить помощь Киеву.

Немецкий канцлер Олаф Шольц сообщил, что Германия продолжит профиль внешнеполитический курс на военную поддержку Украины. Он призвал ФРГ защищать Киев и оказывать поддержку в оборонной сфере. Соответствующей информацией чиновник поделился с журналистами на пресс-конференции в Токио после завершения переговоров с японским премьер-министром Фумио Кисидой.

Мы будем следовать этому курсу, и мы получили мандат на это от Бундестага.

Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Таким образом чиновник прокомментировал прессе прозвучавший в четверг 28 апреля призыв парламента ФРГ к правительству расширить военную помощь Киеву.

Шольц не стал спекулировать о вероятности остановки поставок газа из России в будущем.

Фото: YouTube / phoenix
 

Теги: военная помощь, германия, олаф шольц, фрг
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине,

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