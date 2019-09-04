Испанские ученые: "Горький шоколад защищает от развития сахарного диабета"

Также употребление шоколада в начале осенней поры может защитить от депрессии, так как данный продукт вырабатывает "гормон радости".

Испанские исследователи рассказали о пользе шоколада в борьбе со многими болезнями. Об этом сообщил "МедикФорум".

Употребление шоколада в начале осенней поры может защитить от депрессии, так как данный продукт вырабатывает "гормон радости" и снижает уровень кортизола, который отвечает за стресс. Горький шоколад полезно есть для профилактики инфаркта и инсульта. Также медики советуют употреблять это лакомство людям, склонным к тромбообразованию. В какао-бобах есть полифенолы, которые оказывают на кровь эффект, сходный с действием аспирина.

Употребление горького шоколада в разумных порциях даже защищает от развития сахарного диабета и полезно при болезнях печени.

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