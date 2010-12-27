Иранские ученые: "Для здоровья сердца нужно есть сырой фундук или миндаль"

По мнению ученых, вероятность смертности от сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 17%, если хотя бы два раза в неделю есть фундук, грецкие орехи или миндаль.

Ученые Исфаханского кардиологического исследовательского института (Иран) на конгрессе Европейского общества кардиологов в Париже (Франция) заявили, что регулярное употребление несоленых орехов снижает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщили на портале ESC.

По мнению ученых, вероятность смертности от сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 17%, если хотя бы два раза в неделю есть фундук, грецкие орехи или миндаль. Главное, орехи должны быть сырыми.

Ученые в течение 12 лет следили за пищевыми привычками 5 432 человек старше 35 лет. Полученные результаты помогли сделать данные выводы. Также, по рекомендациям Европейского общества кардиологов, людям нужно ежедневно употреблять около 30 граммов орехов. Эта привычка является признаком здоровой диеты.

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Видео: YouTube/ LivingHealthyChicago