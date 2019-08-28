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Врачи заявили, что красное вино снижает риск ожирения

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В эксперименте приняли участие около 3 тысяч человек, проживающих на территории Великобритании, Нидерландов и США.

Красное вино в умеренном количестве снижает риск ожирения и положительно влияет на организм человека. Соответствующее исследование опубликовано на сайте Королевского колледжа Лондона.

По словам ученых, люди, которые предпочитают красное вино имеют более низкий уровень холестерина в крови. Кроме того, именно этот вид алкоголя делает  более разнообразным набор полезных бактерий в кишечнике. 

Если вам нужно сделать выбор в пользу какого-либо алкогольного напитка, красное вино является наиболее приемлемым вариантом. Оно оказывает положительное воздействие на ваше здоровье, особенно состояние кишечника

отмечают ученые

Согласно документу, в исследовании приняли участие около 3 тысяч человек, проживающих на территории Великобритании, Нидерландов и США. Медики наблюдали за группами, которые употребляли разные виды и порции алкоголя.

Ранее мы сообщали о том, что в России в два раза выросли траты на подготовку ребенка к школе.

Видео:Cosang Cos/YouTube

 

Теги: здоровье, мировые новости, новости россии, общество
Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье, Тема дня,

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