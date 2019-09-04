Специалисты назвали 5 лучших продуктов с антиоксидантами для печени

Печень сильно страдает при употреблении алкоголя и жирного мяса.

При употреблении алкоголя и жирной пищи повышает уровень токсичных веществ в печени. Специалисты назвали пять продуктов питания, которые являются лучшими антиоксидантами в борьбе с опасными веществами. Об этом сообщили на портале "МедикФорум".

Специалисты советуют есть чеснок, в котором много витамина С, В6 и селена. Даже совсем в небольшом количестве чеснок может стимулировать действие ферментов печени, способствующих выводу токсинов. Также чеснок способен уменьшать содержание перегружающего печень холестерина.

Грейпфруты, апельсины, лайм и лимоны улучшают фильтрующие функции печени и быстрее выводят токсины из организма.

В свёкле содержатся железо, кальций, витамины группы В, антиоксиданты, которые приносят печени большую пользу. Эксперты советуют есть этот овощ, если в меню есть жирное мясо

Питье зеленого чая защищает печень от вредного воздействия алкогольных напитков, но пить чай литрами всё же не стоит. И пятым полезным продуктом стала капуста, которую часто называют "щеткой" для организма. В капусте много хлорофилла, который и очищает печень.

Ранее диетологи назвали 27 продуктов, помогающих избавляться от жира на животе.

Видео: YouTube/ As/Is,; Ray Mack"s Kitchen and Grill; Mayo Clinic; Something"s Cooking With Alpa; cookingguide; Tasty