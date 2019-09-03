Диетологи назвали 27 продуктов, помогающих избавляться от жира на животе

Излишки брюшного жира могут вызывать сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания.

Скопление на животе избыточного количества жира может навредить человеку. Излишки брюшного жира могут вызывать сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Диетологи составили список из 27 продуктов, которые "естественным образом" помогают уменьшать объемы жира в области живота. Этот перечень опубликовали на портале Food.news.

В качестве полезного гарнира врачи советуют есть нут, спаржу, цветную капусту, фасоль, , запеченный и сладкий картофель, тыкву, горох. Для жиросжигания также полезны молочные и кисломолочные продукты, яйца, зеленые бананы, кофе и чай без молока, авокадо, орехи. Однако, употреблять эти продукты нужно с осторожностью.

Помимо этого, в похудении помогают лук, оливковое масло, арахисовое масло, цельные зерна, семена тыквы, специи (базилик, перец чили, орегано, розмарин), овес, помидоры, лосось, тунец и ферментированные продукты.

Ранее австралийский диетолог назвала семь продуктов для быстрого похудения.

Видео: YouTube/ As/Is;Tasty; Spice Bangla