Шойгу заявил о завершении доставки грузов в части на Крайнем Севере

Глава МО РФ оценил работу в Арктике.

Доставка грузов в воинские части, расположенные на территории Крайнего Севера и других труднодоступных районах, полностью завершена. Соответствующее заявление глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу сделал в ходе выступления на селекторном совещании с коллегами из профильного ведомства. Чиновник уточнил, что по нормативам изолированные гарнизоны обеспечиваются достаточным объемом материальных средств на полтора года.

Передано свыше 76 тысяч тонн продовольствия, вещевого и медицинского имущества, вооружения, горюче-смазочных материалов и котельного топлива. Сергей Шойгу, глава МО РФ

Эксперт добавил, что в навигационный период продолжалась работа по ликвидации экологического ущерба в Арктике. В общей сложности военнослужащие вывезли на материк свыше 31 тысячи тонн металлолома.

Российская ПВО за месяц сбила 37 украинских самолетов, заявил Шойгу.

Фото и видео: Минобороны России