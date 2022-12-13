Шойгу заявил, что западные страны ведут необъявленную войну против РФ и Белоруссии

Глава Минобороны РФ встретился с белорусским коллегой Виктором Хрениным.

Глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу на встрече с белорусским коллегой Виктором Хрениным рассказал о том, чт о страны коллективного Запада развязали в отношении Москвы и Минска "необъявленную войну". По мнению главы профильного ведомства, военная деятельность стран-участниц Североатлантического альянса сейчас приобрела максимально агрессивную направленность. НАТО реализует комплекс мероприятий, связанных с повышением уровня боевой готовности по развертыванию собственных сил в Восточной Европе. В частности, противники разворачивают в регионе дополнительные воинские контингенты и инфраструктуру, а также активизируют совместные тренировки и маневры вблизи государственной границы Союзного государства.

Сегодня мы вместе противостоим коллективному Западу, который ведет против наших стран, по сути, необъявленную войну... Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО "Ураган".

Фото и видео: Минобороны России