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Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО "Ураган"

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Военнослужащие поразили цели на дистанциях более 15 км.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов РСЗО "Ураган" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах артиллеристы наносят удары по позициям украинских войск. Получив координаты, расчеты выдвинулись в район выполнения боевой задачи. Военнослужащие поразили цели на дистанциях более 15 км. В результате выполненных действий уничтожены легкобронированная техника и личный состав ВСУ, находящийся в тылу оборонительных порядков.

Ранее мы сообщали, что Шойгу рассказал о подготовке военных для работы с новой техникой.

Видео: Минобороны России

Теги: боевая работа, минобороны россии, рсзо ураган
Категории: Лента новостей, Новости России,

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