Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО "Ураган"

Минобороны показало видео боевой работы расчетов РСЗО "Ураган" в рамках выполнения задач спецоперации.
На опубликованных кадрах артиллеристы наносят удары по позициям украинских войск. Получив координаты, расчеты выдвинулись в район выполнения боевой задачи. Военнослужащие поразили цели на дистанциях более 15 км. В результате выполненных действий уничтожены легкобронированная техника и личный состав ВСУ, находящийся в тылу оборонительных порядков.
Ранее мы сообщали, что Шойгу рассказал о подготовке военных для работы с новой техникой.
Видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все