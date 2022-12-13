Минобороны показало кадры боевой работы расчетов РСЗО "Ураган"

Военнослужащие поразили цели на дистанциях более 15 км.

Минобороны показало видео боевой работы расчетов РСЗО "Ураган" в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах артиллеристы наносят удары по позициям украинских войск. Получив координаты, расчеты выдвинулись в район выполнения боевой задачи. Военнослужащие поразили цели на дистанциях более 15 км. В результате выполненных действий уничтожены легкобронированная техника и личный состав ВСУ, находящийся в тылу оборонительных порядков.

Ранее мы сообщали, что Шойгу рассказал о подготовке военных для работы с новой техникой.

Видео: Минобороны России