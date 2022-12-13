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Шойгу рассказал о подготовке военных для работы с новой техникой

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Глава Минобороны отметил, что с начала спецоперации прошли обучение более 120 тысяч военнослужащих.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о подготовке военных для работы с новой техникой. Об этом он заявил во время коллегии военного ведомства.

Глава Минобороны отметил, что с начала спецоперации прошли обучение более 120 тысяч военнослужащих. По его словам, более 21 тысячи специалистов подготовлено для группировок войск и воинских частей. Шойгу подчеркнул, что к применению таких высокотехнологичных образцов техники, как танки Т-90М "Прорыв", БМП-2М с боевым модулем "Бережок", БМП-3 и различные БПЛА подготовлено около пяти тысяч специалистов.

Ранее Шойгу рассказал о работе по соцгарантиям участникам СВО и их семьям.

Видео: Минобороны России

Теги: военнослужащие, минобороны россии, подготовка, сергей шойгу
Категории: Лента новостей, Новости России,

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