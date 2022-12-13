Шойгу рассказал о работе по соцгарантиям участникам СВО и их семьям

По словам главы Минобороны, командование воинских частей и органы местного самоуправления уделяют особое внимание семьям военнослужащих.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о работе по соцгарантиям участникам спецоперации и их семьям. Об этом он заявил во время коллегии военного ведомства.

По словам главы Минобороны, командование воинских частей и органы местного самоуправления уделяют особое внимание семьям военнослужащих. Он подчеркнул, что к предоставлению адресной помощи привлечены юнармейцы, ветеранские организации и женсоветы. Также Шойгу сообщил, что дополнительное содействие оказывается благотворительными фондами и общественными организациями.

Ранее Шойгу назвал атаку диверсантов в Белгородской области терактом.

Видео: Минобороны России