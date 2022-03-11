Шойгу вручил госнаграды военным, отличившимся во время спецоперации на Украине

Указом Владимира Путина вручены звезда Героя России, орден Мужества и 10 медалей "За отвагу".

Глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу вручил государственные награды военным, которые отличились во время проведения специальной операции на Украине. Ролик распространили федеральные СМИ по социальным сетям. Известно, что чиновник приезжал в Центральный клинический госпиталь имени Мандрыка, чтобы проведать пациентов. Он присудил пострадавшим звезду Героя России, орден Мужества и 10 медалей "За отвагу" в соответствии с президентским указом.

Выздоравливайте, ждем вас! Спасибо за службу, спасибо за вашу боевую работу, вы не подвели ни своих родителей, ни отцов, ни род свой, ни армию. Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Начальник военного госпиталя Павел Крайнюков доложил министру о том, что все поступившие в медицинское учреждение уже прооперированы и находятся на реабилитации. В скором времени военнослужащие смогут вернуться по своим боевым подразделениям. Руководитель хирургического отделения Дмитрий Салимов добавил, что первых пациентов из числа награжденных выпишут уже через неделю.

У многих пострадавших фиксируются ранения мягких тканей или травмы скелета. Наиболее тяжелое состояние из 12 человек - у пациента с осколочным ранением грудной и брюшной полостей. Его медикам пришлось оперировать пять часов с использованием высокотехнологичного оборудования.

Путин поддержал Шойгу о передаче трофейного западного оружия ДНР и ЛНР.

Фото и видео: YouTube / Министерство обороны России