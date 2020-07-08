Шойгу: транспорт НАТО с оружием для Украины будет уничтожаться

Прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием и амуницией для украинских войск будут ликвидироваться Вооруженными силами России. Соответствующее заявление сделал глава министерства по обороне Сергей Шойгу во время селекторного совещания с коллегами. Он напомнил о том, что коллективный Запад и Североатлантический альнс совместно с международными партнерами продолжают "накачивать" киевский режим.
Любой транспор, прибывший на территорию страны с вооружением или материальными средствами для нужд ВСУ, рассматривается нами как законная цель для поражения.
Сергей Шойгу, министр по обороне РФ
Эксперт добавил, что в ходе проведения специальной военной операции российские военнослужащие проявляют мужество и отвагу", а также честью исполняют свой гражданский долг. Шойгу подчеркнул, что подразделения обеспечивают безопасность для мирного населения Донбасса реализуют задачи, поставленные верховным главнокомандующим.
Шойгу: Мариуполь находится под контролем российской армии.
Фото: Минобороны
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