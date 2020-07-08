Шойгу: транспорт НАТО с оружием для Украины будет уничтожаться

В Минобороне РФ назвали свою законную цель на Украине.

Прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием и амуницией для украинских войск будут ликвидироваться Вооруженными силами России. Соответствующее заявление сделал глава министерства по обороне Сергей Шойгу во время селекторного совещания с коллегами. Он напомнил о том, что коллективный Запад и Североатлантический альнс совместно с международными партнерами продолжают "накачивать" киевский режим.

Любой транспор, прибывший на территорию страны с вооружением или материальными средствами для нужд ВСУ, рассматривается нами как законная цель для поражения. Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

Эксперт добавил, что в ходе проведения специальной военной операции российские военнослужащие проявляют мужество и отвагу", а также честью исполняют свой гражданский долг. Шойгу подчеркнул, что подразделения обеспечивают безопасность для мирного населения Донбасса реализуют задачи, поставленные верховным главнокомандующим.

Шойгу: Мариуполь находится под контролем российской армии.

Фото: Минобороны