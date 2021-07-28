Шойгу: силы военной базы РФ в Таджикистане будут реагировать на угрозы стране

Минобороны не оставит без внимания происходящее в приграничной зоне.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российская 201-я база окажет военную помощь Таджикистану, если безопасность этого государства будет под угрозой в связи с событиями на территории Афганистана. Об этом пишет ТАСС.

По словам главы военного ведомства, Россия не оставит без внимания происходящее в приграничной зоне.

Именно поэтому могу сказать однозначно, что в случае возникновения угрозы нашему союзнику - члену Договора о коллективной безопасности, конечно, Россия будет реагировать и реагировать в первую очередь 201-й базой на территории Таджикистана. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Он уточнил, военное ведомство России в настоящее время фиксирует все перемещения боевиков по территории Афганистана. По словам Шойгу, они организованно следуют туда из Сирии и Ливии. В Минобороны РФ надеются, что власти Афганистана найдут способы примирения с боевиками.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко заявил, что расположенные на севере Афганистана провинции превращаются в новую горячую точку.

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