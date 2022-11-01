Шойгу: российские удары эффективно снижают военный потенциал Украины

Глава Минобороны рассказал о ликвидации на СВО запасов ВСУ.

Российские удары эффективно снижают военный потенциал Украины. Соответствующее заявление глава министерства по обороне Сергей Шойгу сделал в ходе выступления на селекторном совещании в военном ведомстве перед коллегами. Чиновник добавил, что военные принимают исчерпывающие меры для недопущения гибели мирного населения от действий Вооруженных сил Украины.

Киевский режим продолжает организовывать террористические акции. Не прекращают обстрелы ЗАЭС, точек эвакуации и мест раздачи гуманитарной помощи. Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

За последние две недели СВО в ходе отражения воздушных атак противника российскими военными было перехвачено свыше 200 реактивных снарядов от залповых систем американского производства HIMARS, ликвидировано более 190 иностранных наемников, уничтожены две установки РСЗО HIMARS, поражены 74 танка 235 других бронированных машин, 268 автомобилей с крупнокалиберными пулеметами.

Шойгу рассказал о доставке грузов в районы Крайнего Севера.

Фото и видео: Минобороны России