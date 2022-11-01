  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:48
96
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Шойгу рассказал о доставке грузов в районы Крайнего Севера

0 0

Глава Минобороны сообщил о процессе доставки материальных средств в гарнизоны.

Российский министр по обороне Сергей Шойгу рассказал о доставке грузов в районы Крайнего Севера. Соответствующей информацией чиновник поделился на очередном селекторном заседании с коллегами в военном ведомстве. Он поделился процессом северного завоза в отдаленные гарнизоны Дальнего Востока, Сибири. В общей сложности транспортировано порядка 77 тысяч тонн различного имущества, а также горюче-смазочных материалов (ГСМ) и продуктов питания.

27 сентября завершена доставка материальных средств. В дислоцированные там воинские части доставлено свыше 77 тысяч тонн различного имущества, горюче-смазочных материалов и продовольствия.

Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

Эксперт уверен в том, что сформированные запасы позволят российским воинским частям полноценно функционировать в течение полутора лет.

Шойгу: срочников не будут направлять в зону спецоперации.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: крайний север, минобороны, сергей шойгу
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии