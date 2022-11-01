Шойгу: срочников не будут направлять в зону спецоперации

В России с 1 ноября начался осенний призыв.

Глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу отметил, что срочников в рамках призывных кампаний не будут направлять в зону специальной военной операции. Об этом глава военного ведомства напомнил коллегам на селекторном совещании. Все призывники, которые сейчас завершают свою службу, будут отправлены по домам.

Военнослужащие по призыву выполняют задачи в соответствии с предназначением воинских частей. При этом в зону специальной военной операции они направляться не будут. Сергей Шойгу, министр по обороне

Напомним, что осенний призыв стартовал в России 1 ноября. Шойгу: в зону СВО направили 87 тысяч призванных по частичной мобилизации.

Фото и видео: Минобороны России