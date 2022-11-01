Шойгу: в зону СВО направили 87 тысяч призванных по частичной мобилизации

В Минобороны РФ рассказали о процессе подготовки призванных граждан по частичной мобилизации.

В зону специальной военной операции и боевых действий Министерство по обороне направило уже 87 из 300 тысяч призванных по частичной мобилизации граждан. Соответствующей статистикой с коллегами на селекторном совещании в военном ведомстве поделился Сергей Шойгу. Чиновник добавил, что привлечено к работе около трех тысяч инструкторов, имеющих реальный опыт на СВО на Украине.

В районы боевых действий после проведения дополнительной подготовки и боевого слаживания направлено 87 тысяч человек. Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

Сергей Шойгу добавил, что на военных полигонах завершается боевое слаживание сформированных боевых российских подразделений. Сейчас основные усилия командования сосредоточены на полевой выучке, умении использовать новоприбывшими солдатами средства связи, навигации и разведки. Дополнительно в учебных центрах осуществляется подготовка экипажей боевых машин и танков, артиллеристов, снайперов, операторов комплексов беспилотных летательных аппаратов, радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Мобилизованные убыли в районы боевого слаживания из Ленинградской области.

Фото и видео: Минобороны России