  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:36
134
nastya960 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Мобилизованные убыли в районы боевого слаживания из Ленинградской области

0 0

Военнослужащие отправились в воинские части железнодорожным транспортом.

В Ленинградской области на выходных состоялась отправка мобилизованных в районы проведения боевого слаживания. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Военнослужащие отправились в воинские части железнодорожным транспортом. Перед убытием был проведен строевой смотр, на котором командиры проверили наличие положенного имущества и вооружения.

Военнослужащие во время подготовки занимались огневой и тактической подготовкой, восстанавливали навыки в эксплуатации и обслуживании боевой техники, выполняли нормативы по инженерной и военно-медицинской подготовке.

Шойгу: в России завершены мероприятия по частичной мобилизации.

Видео: Минобороны России

Теги: боевое слаживание, минобороны, мобилизация
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии