Мобилизованные убыли в районы боевого слаживания из Ленинградской области

В Ленинградской области на выходных состоялась отправка мобилизованных в районы проведения боевого слаживания. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Военнослужащие отправились в воинские части железнодорожным транспортом. Перед убытием был проведен строевой смотр, на котором командиры проверили наличие положенного имущества и вооружения.
Военнослужащие во время подготовки занимались огневой и тактической подготовкой, восстанавливали навыки в эксплуатации и обслуживании боевой техники, выполняли нормативы по инженерной и военно-медицинской подготовке.
Шойгу: в России завершены мероприятия по частичной мобилизации.
Видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все