Мобилизованные убыли в районы боевого слаживания из Ленинградской области

Военнослужащие отправились в воинские части железнодорожным транспортом.

В Ленинградской области на выходных состоялась отправка мобилизованных в районы проведения боевого слаживания. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Военнослужащие отправились в воинские части железнодорожным транспортом. Перед убытием был проведен строевой смотр, на котором командиры проверили наличие положенного имущества и вооружения.

Военнослужащие во время подготовки занимались огневой и тактической подготовкой, восстанавливали навыки в эксплуатации и обслуживании боевой техники, выполняли нормативы по инженерной и военно-медицинской подготовке.

Шойгу: в России завершены мероприятия по частичной мобилизации.

Видео: Минобороны России