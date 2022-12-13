Глава Минобороны РФ рассказал о ходе СВО.

Сергей Шойгу рассказал о продвижении на Донецком и Купянском направлениях в зоне проведения специальной военной операции на территории Украины. В результате наступательных мероприятий за последние время военные освободили из-под контроля киевского режима такие населенные пункты как Николаевка, Двуречное, Красная Гора, Гряниковка и Парасковиевка. В ходе селекторного совещания с российским руководством ВС РФ об этом рассказал российский министр по обороне Сергей Шойгу.

В результате наступательных действий наших войск на донецком и купянском направлениях освобождены населенные пункты Николаевка, Двуречное, Красная Гора, Гряниковка и Парасковиевка. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Шойгу рассказал об увеличении количества офицерских кадров.

Фото и видео: Минобороны России