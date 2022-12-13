Шойгу рассказал об увеличении количества офицерских кадров

Глава Минобороны РФ рассказал о важности обучения молодежи военным специальностям.

Увеличение численности Вооруженных сил РФ предполагает подготовку большего числа офицеров. Соответствующее заявление в ходе выступления на селекторном совещании с руководящим составом армии страны сделал российский министр по обороне Сергей Шойгу. Чиновник заметил, что в 2023 году планируется набрать порядка 18 тысяч слушателей и курсантов. особое внимание будет уделяться детям военных, участников проведения специальной военной операции, а также воспитанникам суворовских, нахимовских и президентских кадетских училищ. Эти претенденты пройдут конкурсный профессиональный отбор на базе своих учебнвх учреждений еще до сдачи основных экзаменов (ЕГЭ) и вручения аттестатов.

Поэтапное увеличение численности Вооруженных сил предполагает подготовку большего количества офицерских кадров. В этом году нам необходимо принять на обучение около 18 тысяч мотивированных и подготовленных слушателей и курсантов. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Сергей Шойгу добавил, что на сегодняшний день в учебных заведениях Минобороны России ведется подготовка по 280 специальностям. Наибольшую востребованность среди молодежи военные фиксируют по таким направлениям как военный летчик, штурман, десантник, моряк, разведчик, мотострелок, танкист. Сейчас наблюдается рост интереса к инженерным специальностям, которые связаны с эксплуатацией новейших образцов вооружения и техники.

Шойгу призвал положить конец фальсификациям Запада о Второй мировой войне.

Фото и видео: Минобороны России