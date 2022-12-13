Глава Минобороны России рассказал о важности сохранить историческую память о ВОВ.

Нужно положить конец фальсификациям стран коллективного Запада во главе с американскими об их основном вкладе в разгром фашизма во Второй мировой войне. Соответствующее заявление в ходе очередного селекторного заседания с коллегами сделал российский министр по обороне Сергей Шойгу. Чиновник заметил, что на мероприятии будут подниматься вопросы, связанные с организацией мероприятий по военно-политической работе, проходящей в преддверии 78-й годовщины Победы.

Наши противники активно и бессовестно продвигают ложь о том, что именно они внесли основной вклад в разгром фашизма и завершение Второй мировой войны. Этому и любым попыткам фальсификации исторической правды нужно положить конец. Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

Эксперт считает, что Россия не имеет права допустить того, чтобы "уроки страшной трагедии", к которой немецкий нацизм привел человечество в XX веке, были "извращены и забыты" при помощи деятельности Запада, которую страны ведут сейчас. Сергей Шойгу подчеркнул, что недружественные для РФ страны развязали против Москвы абсолютно беспринципное информационное противостояние.

Шойгу заявил, что потери украинских военных в феврале превысили 11 тысяч солдат.

Фото и видео: Минобороны России