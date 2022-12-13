Шойгу заявил, что потери украинских военных в феврале превысили 11 тысяч солдат

Глава Минобороны рассказал о гибели солдат противника на СВО.

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за февраль увеличились на 40%, превысив 11 тысяч человек. Об этом сообщил во вторник 7 марта российский министр по обороне Сергей Шойгу в ходе очередного селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил РФ. Он пояснил коллегам, что за последний месяц проведения специальной военной операции потери личного состава противника значительно возросли. По мнению Шойгу, киевский режим не сдает свои позиции в угоду западным кураторам.

Только в феврале они увеличились более чем на 40% по сравнению с январем и составили свыше 11 тыс. военнослужащих. В этой связи удивляет безразличие к своему народу киевского режима, который не считается с огромными людскими потерями. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Эксперт напомнил, что для руководства ВС РФ высшим приоритетом остается сохранение жизни и здоровья личного состава армии и мирных жителей, которые находятся в регионе СВО. Сергей Шойгу также добавил, что российские войска продолжат выполнять поставленные боевые задачи. В Минобороны уверены в том, что стратегия коллективного Запада по слому Москвы за счет натовского вооружения и наращивания военной помощи Киеву не приводит к необходимому результату.

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Фото и видео: Минобороны России