Шойгу рассказал о значении контроля над Артемовском

Глава Минобороны РФ рассказал о ходе проведения СВО на Украине.

Освобождение города Артемовска (украинское название - Бахмут) продолжается, а взятие данного населенного пункта под контроль Москвы позволит Вооруженным силам России вести наступление вглубь обороны войск Украины в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление в ходе селекторного совещания с коллегами из руководящего состава армии страны сделал глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу.

Продолжается освобождение Артемовска. Этот город является важным узлом обороны украинских войск на Донбассе. Взятие его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Минобороны показало кадры применения высокоточных боеприпасов нового поколения.

Фото и видео: Минобороны России