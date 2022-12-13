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Минобороны показало кадры применения высокоточных боеприпасов нового поколения

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Боеприпас был применен по ангару, в котором украинские войска укрывали боевую бронированную технику.

Минобороны показало видео применения высокоточных боеприпасов нового поколения в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах боеприпас был применен по ангару, в котором украинские войска укрывали боевую бронированную технику, а также проводили ее обслуживание и ремонт. Ангар был обнаружен разведкой.

В военном ведомстве отметили, что высокоточный боеприпас пробил перекрытие и взорвался внутри ангара. В результате уничтожена находящаяся там бронетехника и автомобили ВСУ.

Ранее Шойгу проверил работу Минобороны по восстановлению инфраструктуры Донбасса.

Видео: Правительство России

Теги: боеприпасы, минобороны россии, применение
Категории: Лента новостей, Новости России,

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