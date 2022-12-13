Минобороны показало кадры применения высокоточных боеприпасов нового поколения

Боеприпас был применен по ангару, в котором украинские войска укрывали боевую бронированную технику.

Минобороны показало видео применения высокоточных боеприпасов нового поколения в рамках выполнения задач спецоперации.

На опубликованных кадрах боеприпас был применен по ангару, в котором украинские войска укрывали боевую бронированную технику, а также проводили ее обслуживание и ремонт. Ангар был обнаружен разведкой.

В военном ведомстве отметили, что высокоточный боеприпас пробил перекрытие и взорвался внутри ангара. В результате уничтожена находящаяся там бронетехника и автомобили ВСУ.

Ранее Шойгу проверил работу Минобороны по восстановлению инфраструктуры Донбасса.

Видео: Правительство России