Шойгу проверил работу Минобороны по восстановлению инфраструктуры Донбасса

Глава Минобороны посетил Мариуполь, где проинспектировал готовность уже сданных объектов.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в зону СВО проверил работу военного ведомства по восстановлению инфраструктуры Донбасса.

Глава Минобороны посетил Мариуполь, где проинспектировал готовность уже сданных объектов и ход выполнения работ на площадках строящихся зданий и сооружений. Ему также предоставили многофункциональный медицинский центр, республиканский спасательный центр МЧС и новый микрорайон из 12-ти пятиэтажных жилых домов.

Кроме того, Шойгу доложили о строящихся в настоящее время в Мариуполе современном комплексе Федерального медико-биологического агентства России. Затем он заслушал доклад о строительстве крупнейшего водовода, соединяющего Ростовскую область и ДНР.

Ранее Шойгу провел совещание с командующими группировок спецоперации.

Видео: Минобороны России