  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:21
135
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Шойгу провел совещание с командующими группировок спецоперации

0 0

Особое внимание глава Минобороны обратил на создание всех условий по безопасному размещению личного состава в полевых условиях.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел совещание с командующими группировок спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Шойгу заслушал доклады командующих группировок по текущей обстановке на направлениях ответственности и планы дальнейших действий. Особое внимание министр обороны обратил на создание всех условий по безопасному размещению личного состава в полевых условиях, а также организацию всестороннего обеспечения войск.

Ранее Шойгу проинспектировал группировку войск "Восток" на южнодонецком направлении.

Видео: Минобороны России

Теги: минобороны россии, сергей шойгу, спецоперация
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии