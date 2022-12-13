Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел совещание с командующими группировок спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.
Шойгу заслушал доклады командующих группировок по текущей обстановке на направлениях ответственности и планы дальнейших действий. Особое внимание министр обороны обратил на создание всех условий по безопасному размещению личного состава в полевых условиях, а также организацию всестороннего обеспечения войск.
Ранее Шойгу проинспектировал группировку войск "Восток" на южнодонецком направлении.
Видео: Минобороны России
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