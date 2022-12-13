Особое внимание глава Минобороны обратил на создание всех условий по безопасному размещению личного состава в полевых условиях.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провел совещание с командующими группировок спецоперации. Об этом сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Шойгу заслушал доклады командующих группировок по текущей обстановке на направлениях ответственности и планы дальнейших действий. Особое внимание министр обороны обратил на создание всех условий по безопасному размещению личного состава в полевых условиях, а также организацию всестороннего обеспечения войск.

Ранее Шойгу проинспектировал группировку войск "Восток" на южнодонецком направлении.

Видео: Минобороны России