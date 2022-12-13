Шойгу проинспектировал группировку войск "Восток" на южнодонецком направлении

Глава Минобороны РФ посетил южнодонецкое направление в зоне СВО.

Российский министр по обороне Сергей Шойгу проинспектировал пункт управления одного из объединений группировки войск "Восток", расположенную на южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы министерства по обороне. Они отметили, то озаслушал доклад командующего о текущей обстановке в регионе боевых действий. В ходе своей рабочей поездки Шойгу оценил организацию всестороннего обеспечения ВС РФ. В частности, особое внимание обращено на вопросе безопасного размещения личного состава сил, работе тыловых и медицински х подразделений на СВО.

Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления, заслушал доклад генерал-полковника Рустама Мурадова и офицеров штаба по текущей обстановке и действиям войск. пресс-служба Минобороны РФ

Отмечается, что в ходе работы министр обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск группировки, в том числе условий для безопасного размещения личного состава, а также работы медицинских и тыловых подразделений. Глава Минобороны выразил благодарность солдатам, которые выполняют поставленные руководством задачи. Он также вручил особо отличившимся военнослужащим государственные награды, ордена Мужества и знаки отличия "Георгиевский крест", медали "За отвагу".

Минобороны России показало кадры боевой работы расчетов БПЛА "Орлан".

Фото и видео: Минобороны России