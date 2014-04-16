Шойгу поблагодарил военных строителей за эффективную работу в Донбассе

В Минобороны РФ рассказали о восстановлении Луганска и Мариуполя.

Глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу поблагодарил военных строителей за эффективную работу на Донбассе. В ходе селекторного совещания с коллегами в профильном ведомстве чиновник рассказал о восстановлении города Мариуполя, которое ведется в круглосуточном режиме. Он добавил, что за 85 дней удалось воздвигнуть в Луганске и Мариуполе двух многофункциональных медицинских центров. Завершены строительные работы по 90-километровому водоводу из Ханженковского водохранилища до канала "Северский-Донец - Донбасс", а также водовода в Волновахе.

На Донбассе восстановлен знаковый мемориальный комплекс "Саур-Могила". На кургане теперь вновь горит Вечный огонь. Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

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Фото и видео: Минобороны России