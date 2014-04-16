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Шойгу поблагодарил военных строителей за эффективную работу в Донбассе

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В Минобороны РФ рассказали о восстановлении Луганска и Мариуполя.

Глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу поблагодарил военных строителей за эффективную работу на Донбассе. В ходе селекторного совещания с коллегами в профильном ведомстве чиновник рассказал о восстановлении города Мариуполя, которое ведется в круглосуточном режиме. Он добавил, что за 85 дней удалось воздвигнуть в Луганске и Мариуполе двух многофункциональных медицинских центров. Завершены строительные работы по 90-километровому водоводу из Ханженковского водохранилища до канала "Северский-Донец - Донбасс", а также водовода в Волновахе.

На Донбассе восстановлен знаковый мемориальный комплекс "Саур-Могила". На кургане теперь вновь горит Вечный огонь.

Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

Шойгу: мобилизованных не будут направлять в зону спецоперации одних.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: донбасс, мариуполь, минобороны, сергей шойгу
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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