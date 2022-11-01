Шойгу: по частичной мобилизации призвали триста тысяч человек

Он отметил, что все регионы направили в воинские части установленное количество мобилизованных.

По частичной мобилизации призвали триста тысяч человек. Об этом заявил на селекторном совещании министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По словам главы военного ведомства, на начальном этапе призыва граждан "имели место недостатки в деятельности военных комиссариатов". В связи с этим были приняты экстренные меры по улучшению организации их работы. Шойгу отметил, что в результате все регионы направили в воинские части установленное количество мобилизованных.

Также глава Минобороны напомнил, что всем гражданам, призванным на военную службу по мобилизации, установлено денежное содержание в соответствии с занимаемой должностью, но не менее 195 тысяч рублей в месяц.

Ранее Шойгу заявил, что российские удары эффективно снижают военный потенциал Украины

Видео: Минобороны России