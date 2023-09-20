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Шойгу ознакомился с ракетами и БПЛА иранского производства на выставке в Тегеране

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Глава МО РФ посетил профильную выставку в Тегеране.

Российский министр по обороне Сергей Шойгу посетил в среду, 20 сентября, выставку аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана,. На экспозиции представлена продукция военно-промышленного комплекса республики. В профильном ведомстве уточнили, что иностранный гость находится в рабочей поездке в Тегеране.

В ходе показа министр обороны России ознакомился с ракетным вооружением, беспилотными летательными аппаратами, а также средствами противовоздушной обороны иранского производства.

пресс-служба Минобороны России

Известно, что страна продемонстрировала новейшие образцы беспилотных летательных аппаратов, ракетное оружие, стоящее на вооружении аэрокосмических сил, тактические ракетные комплексы, баллистические ракеты большой и средней дальности. Дополнительно в экспозиции находятся трофейные дроны американского производства.

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Фото и видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, иран, минобороны, сергей шойгу
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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