Стрельбы проводились в условиях сложной помеховой обстановки.

Корвет "Стойкий" выполнил ракетные стрельбы в Балтийском море. Об этом сообщили в Минобороны России.

Экипаж корвета Балтийского флота провел серию плановых стрельб по надводным и воздушным целям из зенитного ракетного комплекса "Редут". В результате выполненных действий было отмечено попадание ракетой по морскому щиту, имитирующему надводную цель. Также была выполнена точная стрельба по специальной воздушной мишени.

В военном ведомстве отметили, что стрельбы проводились в условиях сложной помеховой обстановки. Задачи по обеспечению безопасности в районе ракетных пусков выполняли свыше 10 надводных кораблей и судов обеспечения Балтийского флота.

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Видео: Минобороны России