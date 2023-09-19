Шойгу прибыл в Тегеран для переговоров с военным руководством Ирана

В минобороны РФ рассказали о визите делегации в Тегеран.

Российская делегация во главе министром по обороне Сергеем Шойгу прибыла во вторник, 19 сентября, в Тегеран. Там специалисты планируют провести переговоров с военным руководством Ирана. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы профильного ведомства. Местные журналисты опубликовали кадры с торжественной встречей Сергея Шойгу и начальника Генерального Штаба ВС Ирана Моххамадом Багери.Около главного задания генштаба вооруженных сил Ирана состоялась церемония официальной встречи с участием роты почётного караула и оркестра. Известно, что иностранный визит российской делегации поспособствует укреплению двусторонних связей и станет важным этапом развития сотрудничества.

В МО показали работу РСЗО "Град" на купянском направлении.

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