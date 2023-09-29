Шойгу: обстановка в мире обязывает страны СНГ иметь сильные вооруженные силы

Глава МО РФ выступил перед коллегами из СНГ.

Российский министр по обороне Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны Содружества Независимых Государств в пятницу заявил коллегам о том, что сложившая в мире военно-политическая обстановка обязывает страны - участницы СНГ иметь сильные собственные Вооруженные силы, а также возможность быстро реагировать на внешние угрозы. Чиновник публично анонсировал старт совместной подготовки к празднованию 80-летия Победы. Генерал армии отметил, что уроки Второй мировой войны "до сих пор остаются актуальными". Сергей Шойгу заметил, что одним из основных уроков является адекватность ответа на вызовы. Министр по обороне предложил в ходе работы делегаций из СНГ обсудить глобальную повестку дня, задачи взаимного сотрудничества по профильным ведомствам, укрепление традиционных направлений взаимодействия и поиск новых отраслей.

Шойгу рассказал главам Минобороны стран СНГ про пистолет-пулемет ППК-20.

Фото и видео: Минобороны России