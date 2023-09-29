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Шойгу рассказал главам Минобороны стран СНГ про пистолет-пулемет ППК-20

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Делегация СНГ посетила Тулу с рабочим визитом.

 Руководители делегаций оборонных ведомств, прибывшие в Тулу на заседание совета министров обороны стран Содружества Независимых Государств, совместно посетили АО "Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова". НА мероприятии также присутствовал и генерал армии Сергей Шойгу. Высокопоставленные гости осмотрели производственную площадку АО "КБП", на которой осуществляются работы по серийному выпуску тяжелой военной техники. Иностранцам продемонстрировали многоцелевой ракетный комплекс "Корнет-ЭМ" на колесном шасси "Тайфун-К", БМП-2М с боевым отделением "Бережок" и ЗРПК "Панцирь-С1". Дополнительно сотрудники предприятия представили комплекс средств автоматизированного управления огнём артиллерийских подразделений "Малахит", образцы стрелково-гранатометного вооружения. Эти средства уже подтвердили свое высокое качество и эффективность в зоне проведения специальной военной операции. Пояснения по каждому образцу оружия давали местные конструкторы оружия. 

Прямая линия по вопросам призыва начнет работу с 17 октября.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: минобороны, сергей шойгу, снг, тула
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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