Прямая линия по вопросам призыва начнет работу с 17 октября

Владимир Цимлянский рассказал о контактах, по которым будет предоставляться справочная информация для граждан.

"Прямая телефонная линия" по вопросам призыва на срочную службу начнет работу с 17 октября. Специалисты будут принимать звонки по вторникам и четвергам с 10 часов до 12 часов дня по московскому времени. Соответствующее заявление на пресс-конференции с журналистами сделал заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба страны, контр-адмирал Владимир Цимлянский.

Начиная с 17 октября... дадут разъяснения по вопросам, связанным с призывом граждан на военную службу. Работа этой линии спланирована по вторникам и четвергам с 10 до 12 часов по МСК. Владимир Цимлянский, контр-адмирал РФ

В МО подчеркнули, что призывников не направят в новые регионы или на СВО.

Фото и видео: Минобороны России