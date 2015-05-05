Прямая линия по вопросам призыва начнет работу с 17 октября

"Прямая телефонная линия" по вопросам призыва на срочную службу начнет работу с 17 октября. Специалисты будут принимать звонки по вторникам и четвергам с 10 часов до 12 часов дня по московскому времени. Соответствующее заявление на пресс-конференции с журналистами сделал заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба страны, контр-адмирал Владимир Цимлянский.
Начиная с 17 октября... дадут разъяснения по вопросам, связанным с призывом граждан на военную службу. Работа этой линии спланирована по вторникам и четвергам с 10 до 12 часов по МСК.
Владимир Цимлянский, контр-адмирал РФ
В МО подчеркнули, что призывников не направят в новые регионы или на СВО.
Фото и видео: Минобороны России
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