В МО подчеркнули, что призывников не направят в новые регионы или на СВО

Владимир Цимлянский

Все российские призывники, которые в рамках осеннего призыва в армию придут на службу, будут направлены на территории РФ. При этом в новые регионы страны (Донецкую и Луганскую народные республики, Херсонскую и Запорожскую области) или для участия там в специальной военной операции они не поедут. Соответствующее заявление на пресс-конференции с журналистами сделал заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба страны, контр-адмирал Владимир Цимлянский.

Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей ВС РФ и других воинских формирований на территории РФ. Владимир Цимлянский, контр-адмирал РФ

Эксперт пояснил, что треть из призывников будет отправлена в учебные соединения и воинские части, в которых в срок до пяти месяцев военнослужащие освоят современную технику и получат военно-учетную специальность. По окончании мероприятий в соответствии с полученными навыками они будут направлены в войска. Дополнительно ведется работа по формированию научных рот, предназначенных для решения научно-прикладных задач в интересах конкретных видов Вооруженных сил и родов войск, а также существующих научно-производственных подразделений.

Осенний призыв в России стартует 1 октября.

Фото и видео: Минобороны России