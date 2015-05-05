Осенний призыв в России стартует 1 октября

Владимир Цимлянский рассказал о наборе солдат для армии.

C 1 октября на территории России начинается осенний призыв на срочную службу в армию. В настоящее время у министерства по обороне нет никаких планов по дополнительной мобилизации. Соответствующее заявление на пресс-конференции с журналистами сделал заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба страны, контр-адмирал Владимир Цимлянский. Эксперт заметил, что набор солдат стартует с 1 октября во всех субъектах страны. Однако существуют определенные исключения, которые связаны с климатическими особенностями конкретных территорий.

Исключение составляют отдельные районы Крайнего Севера и отдельные местности, приравненные к районам Крайнего Севера, где граждане, проживающие на этих территориях, призываются на военную службу с 1 ноября по 31 декабря. Владимир Цимлянский, контр-адмирад МО РФ

Срок службы граждан по призыву, как и прежде, составит 12 месяцев.

В МО РФ сообщили, что ВСУ потеряли более 50 штурмовиков у Серебрянского лесничества.

Фото и видео: Минобороны России