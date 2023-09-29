Александр Савчук рассказал о работе "Центра".

"Центральная" группировка российских сил за последние сутки проведения специальной военной операции нанеса удар по штурмовым отрядам Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины в районе Серебрянского лесничества по краснолиманскому направлению. Противник лишился свыше 50 человек личного состава и боевой машины пехоты.. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 29 сентября сделал местный руководитель пресс-службы "Центральной" группировки сил Александр Савчук. Боевые задачи выполнены при поддержке авиации и артиллерии.

Нанесено поражение штурмовым группам 67-й механизированной бригады ВСУ и 5-й бригады национальной гвардии Украины. Александр Савчук, глава пресс-службы "Центра"

Ссредствами противовоздушной обороны поражен беспилотный летательный аппарат ВСУ. В рамках контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено около 15 артиллерийских расчетов противника, поражен 122-миллиметровый миномет.

ОАК передала Минобороны очередные серийные самолеты Су-57 и Су-35С.

Фото и видео: Минобороны России