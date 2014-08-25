Глава Минобороны РФ видит угрозу для безопасности Европы.

Глава российского министерства по обороне Сергей Шойгу назвал поставки Западом летального оружия Украине безответственными. такое мнение чиновник высказал в рамках селекторного совещания, проведенного 29 марта. Эксперт подчеркнул, что бесконтрольные поставки Киеву военной помощи создают прямую угрозу для национальной безопасности европейских государств.

Считаем безответственной позицию Запада, поставляющего летальное оружие Украине. Его бесконтрольная раздача населению и наёмникам только усугубляет ситуацию и в дальнейшем может создать угрозу для самих европейцев. Сергей Шойгу, министр обороны России

Сергей Шойгу также потребовал от российских командиров обеспечить безусловное выполнение всех планов повседневной боевой учебы в Вооруженных силах России, несмотря на проведение специальной военной операции на территории Украины. Глава Минобороны РФ призвал коллег реализовать строгое и точное выполнение намеченных мероприятий по оперативной подготовке.

Байден: применение Россией химоружия на Украине привело бы к существенному ответу.

Фото и видео: Минобороны России