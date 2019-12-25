Шойгу назвал идею запрета всем россиянам въезда в ЕС проявлением нацизма

В Минобороны рассказали о проявлениях нацизма в Прибалтике и ЕС.

Российский министр по обороне Сергей Шойгу назвал проявлением нацистской политики идею о запрете на въезд россиян на территорию Евросоюза. Соответствующее заявление чиновник сделал во время выступления на пленарном заседании Первого Международного антифашистского конгрессе, проводимом в рамках форума "Армия-2022".

Сегодня мы наблюдаем еще одно яркое проявление нацистской политики, когда с высоких европейских трибун активно продвигается русофобская идея запретить всем гражданам въезд в страны ЕС. Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

Эксперт считает, что фундаментальные принципы миропорядка, а также правовые и политические оценки Нюрнбергского трибунала в современном обществе все чаще игнорируются. Он добавил, что также они пересматриваются отдельными странами. В список таких государств Сергей Шойгу включил Прибалтику. По информации от чиновника, в Эстонии и Латвии традиционными стали марши легионеров СС, а военным преступникам Второй мировой войны устанавливаются мемориалы и обелиски. Также в Литве звучат нацистские лозунги и призывы..

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Фото: Минобороны России