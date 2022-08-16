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Шойгу: спецоперация на Украине развеяла миф о западном супероружии

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Глава Минобороны заявил, что это вооружение переламывается в боях.

Спецоперация на Украине развеяла миф о западном супероружии. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022".

По его словам, изначально речь шла о поставках Киеву противотанковых комплексов Javelin и "уникальных" беспилотников. Он добавил, что в последнее время в качестве "супероружия" Украина получает РСЗО HIMARS и дальнобойные гаубицы. Шойгу подчеркнул, что это вооружение переламывается в боях и не оказывает существенного влияния на ситуацию.

Ранее Шойгу заявил, что необходимости применения ядерного оружия на Украине нет.

Видео: Минобороны России

Теги: запад, министр обороны россии, оружие, сергей шойгу, спецоперация, украина
Категории: Лента новостей, Новости России,

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