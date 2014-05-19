Шойгу: необходимости применения ядерного оружия на Украине нет

По его словам, эти "информационные вбросы" являются ложью.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что необходимости применения ядерного оружия на Украине нет. Об этом он рассказал на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022".

Комментируя информацию в СМИ о якобы подготовке России применить ядерное либо химическое оружие в ходе спецоперации, Шойгу подчеркнул, что эти "информационные вбросы" являются ложью. По его словам, с военной точки зрения наносить подобные удары по Украине нет необходимости.

Также глава ведомства напомнил, что применение такого оружия ограничивается чрезвычайными обстоятельствами, прописанными в руководящих документах.

Ранее Шойгу заявил об ухудшении ситуации в сфере безопасности в Европе.

Видео: Минобороны России