Он подчеркнул, что ситуация стала хуже, чем в разгар холодной войны.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об ухудшении ситуации в сфере безопасности в Европе. Об этом он рассказал на на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022".

По его словам, ситуация в сфере безопасности в Европе стала хуже, чем в разгар холодной войны. Шойгу отметил, что военная деятельность НАТО приобрела антироссийскую направленность, из-за чего выросла численность войск альянса в Восточной и Центральной Европе.

Глава военного ведомства подчеркнул, что развертывание дополнительных формирований сил НАТО на "восточном фланге" блока стартовало еще до начала спецоперации на Украине.

Ранее Шойгу заявил, что спецоперация на Украине ознаменовала конец однополярного мира.

Видео: Минобороны России