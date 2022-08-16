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Шойгу: спецоперация на Украине ознаменовала конец однополярного мира

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По его словам, многополярность стала реальностью.

Спецоперация на Украине ознаменовала конец однополярного мира. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022".

По его словам, многополярность стала реальностью. Он также отметил, что четко обозначились полюсы многополярного мира, а их главное отличие заключается в том, что одни уважают интересы суверенных государств, а другие пренебрегают ими.

Ранее Путин заявил, что эпоха однополярного мира уходит в прошлое

Видео: Минобороны России 

Теги: министр обороны россии, однополярный мир, сергей шойгу, спецоперация, украина
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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