Шойгу: спецоперация на Украине ознаменовала конец однополярного мира

По его словам, многополярность стала реальностью.

Спецоперация на Украине ознаменовала конец однополярного мира. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на открытии Московской конференции по международной безопасности в рамках форума "Армия-2022".

По его словам, многополярность стала реальностью. Он также отметил, что четко обозначились полюсы многополярного мира, а их главное отличие заключается в том, что одни уважают интересы суверенных государств, а другие пренебрегают ими.

Ранее Путин заявил, что эпоха однополярного мира уходит в прошлое

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