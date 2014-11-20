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Путин: эпоха однополярного мира уходит в прошлое

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По его словам, для снижения напряженности в мире необходимо укрепить систему многополярного мира.

Эпоха однополярного мира уходит в прошлое. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении к участникам X Московской конференции по международной безопасности.

По словам российского лидера, для снижения напряженности в мире необходимо кардинально укрепить систему современного многополярного мира. Он добавил, что это поможет преодолеть угрозы и риски в военно-политической сфере, а также повысит уровень доверия между странами.

Вновь повторю: эпоха однополярного миропорядка уходит в прошлое.

Владимир Путин, президент России

Ранее Путин назвал обещания Запада обеспечить безопасность в Европе лицемерием.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, однополярный мир, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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