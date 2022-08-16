Президент России Владимир Путин назвал обещания Запада обеспечить безопасность в Европе лицемерием. Об этом он рассказал в обращении к участникам X Московской конференции по международной безопасности.
Глава государства отметил, что действия НАТО на словах объясняют необходимость укреплять безопасность в Европе. Однако, по его мнению, на деле происходит обратное.
Также Путин напомнил, что в декабре 2021 года Россия выдвигала предложения о мере взаимной безопасности, однако их "в очередной раз" проигнорировали.
Ранее Путин заявил, что НАТО движется на восток.
Видео: kremlin.ru
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