Он напомнил о предложениях России о мере взаимной безопасности, которые были проигнорированы.

Президент России Владимир Путин назвал обещания Запада обеспечить безопасность в Европе лицемерием. Об этом он рассказал в обращении к участникам X Московской конференции по международной безопасности.

Глава государства отметил, что действия НАТО на словах объясняют необходимость укреплять безопасность в Европе. Однако, по его мнению, на деле происходит обратное.

Также Путин напомнил, что в декабре 2021 года Россия выдвигала предложения о мере взаимной безопасности, однако их "в очередной раз" проигнорировали.

Ранее Путин заявил, что НАТО движется на восток.

Видео: kremlin.ru